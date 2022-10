Crise énergétique : les dirigeants de l'Union européenne concluent un accord a minima pour contenir les prix

Depuis jeudi 20 octobre, les dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour trouver des solutions communes pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont conclu un accord a minima pour contenir ces prix, comme l'explique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique) : "Les 27 ne se sont mis d'accord que sur une feuille de route pour mettre en place, dans les prochaines semaines, des mesures pour faire baisser les tarifs de l'énergie."



"Mettre en avant leur unité"

"Cette première étape, c'est presque déjà en soi un exploit, tant les positions des uns et des autres étaient éloignées. On l'a ressenti cette nuit, lorsque cet accord a été trouvé : les chefs d'État et de gouvernement voulaient avant tout mettre en avant leur unité", ajoute Julien Gasparutto. "Concrètement, la Commission européenne va devoir plancher urgemment sur un certain nombre de mesures : des achats communs pour obtenir de meilleurs prix, des mécanismes de solidarité entre Etats membres pour assurer les approvisionnements", poursuit le journaliste, qui ajoute que la Commission va également se pencher sur un plafonnement des prix du gaz.