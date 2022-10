Crise énergétique : les 27 s'accordent sur des mesures pour "contenir les prix de l'énergie"

"L'unité et la solidarité prévalent." Dans un tweet, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé, vendredi 21 octobre, que les dirigeants de l'Union européenne étaient tombés d'accord dans la nuit "pour travailler à des mesures pour contenir les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises." Une bonne nouvelle alors que, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'UE réagit avec lenteur au choc sur les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité, affaiblie par les intérêts divergents des Etats membres."Nous avons désormais une très bonne feuille de route", s'est réjouie la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.



#EUCO has reached an agreement on energy.



Unity and solidarity prevail.



Agreed to work on measures to contain energy prices for households and businesses.