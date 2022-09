Crise énergétique : l'Union européenne cherche un consensus pour des mesures d'urgence

Les prix du gaz et de l'électricité continuent de flamber. Les ministres européens de l'Energie, réunis à Bruxelles, en Belgique, se sont tous dits favorables à une série de mesures d'urgence, vendredi 9 septembre. L'Union européenne cherche à présent un consensus.

Plus de 87 milliards d'euros, c'est le montant astronomique qui correspond à l'argent versé par les Européens aux Russes depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a six mois. Aujourd'hui, ils achètent quatre fois moins de gaz à la Russie, mais le payent dix fois plus cher. Alors que la Russie menace de cesser ses livraisons, les 27 États membres veulent anticiper. Réunis à Bruxelles (Belgique), les ministres de l'Énergie européens se sont dits favorables à des mesures d'urgence pour freiner la flambée des prix, vendredi 9 septembre.

"Des objectifs contraignants"

Parmi les mesures envisagées, une viserait à forcer les pays à réduire leur consommation d'électricité avant un hiver redouté. "Nous allons proposer des objectifs contraignants de réduction de la consommation d'électricité aux heures de pointe", a déclaré Kadri Simson, commissaire européenne à l'énergie. La Commission veut également plafonner les revenus des opérateurs du nucléaire et d'énergies renouvelables, comme l'éolien, qui vendent leur électricité à un prix trop élevé par rapport à leurs coûts de production. Les 27 États membres se retrouveront la semaine prochaine, avec l'espoir d'aboutir à un accord consensuel qui garantirait la sécurité des approvisionnements.