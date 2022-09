Crise de l'énergie : Ursula von der Leyen propose des mesures d'urgence

C. Dufour

Dans son allocution d'une heure, mercredi 14 septembre, à Strasbourg (Bas-Rhin), Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a d'abord affiché son soutien au peuple ukrainien. Conséquence de la guerre, l'Union européenne veut engager une réforme du marché de l'énergie, et réduire la facture qui plombe le pouvoir d'achat des Européens. Face aux députés, Ursula von der Leyen a détaillé son scénario de sortie de crise. Elle souhaite découpler les prix du gaz et de l'électricité, et contenir les bénéfices des groupes énergétiques.



L'objectif est de récupérer 140 milliards d'euros

"Ce n'est pas juste de réaliser des bénéfices extraordinaires en ce moment grâce à la guerre et sur le dos des consommateurs", a-t-elle affirmé. En ligne de mire, les groupes à base d'énergie renouvelable et du nucléaire qui produisent une électricité à un coût faible, mais la vendent à un prix élevé. Leurs revenus seront plafonnés. Quant aux producteurs d'énergie fossile, il leur sera demandé une contribution. L'objectif est de récupérer 140 milliards d'euros. Les États seront ensuite chargés de redistribuer cet argent.