Crise de l'énergie : "Si on avait fait d'autres choix, on n'en serait pas là", assure le RN Louis Aliot

"Si on avait fait d'autres choix en matière d'énergie, on n'en serait pas là", a affirmé le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan, Louis Aliot, mardi 6 septembre sur franceinfo, alors qu'il était interrogé sur la crise de l'énergie. La veille, Emmanuel Macron a annoncé que la France s'engageait à livrer davantage de gaz à l'Allemagne, qui pourrait lui fournir de l'électricité, si la crise énergétique le nécessitait cet hiver. Une "fausse solidarité", d'après le candidat à la présidence du RN.

Ce dernier reproche au chef de l'État d'être "obtus". Or, pour lui, "devant l'évidence, il faut quand même se poser les bonnes questions". "Quand l'évidence, c'est finalement que le nucléaire nous préserve un tout petit peu de ce qui est en train de se passer, on se dit peut-être qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits, la fermeture de Fessenheim, etc", ajoute-t-il.

Une position changeante sur le nucléaire

"Il faut aussi savoir quelquefois bien faire son examen de conscience et dire 'on est allés dans la mauvaise direction, maintenant il y a urgence, prenons la bonne direction et dans ce mix énergétique, orientons vers la recherche, l'innovation et notamment sur le nucléaire plus propre", renchérit l'élu.

Le Rassemblement national n'a pas toujours eu la même position sur le nucléaire. En 2012, Marine Le Pen, alors candidate à la présidentielle, plaidait pour une sortie de l'atome. "Nous ne sommes pas au gouvernement", évacue Louis Aliot.