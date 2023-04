Chine : “l’Europe n’est pas alignée” avec les États-Unis et la Chine, affirme Thierry Breton

Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, était l’invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 10 avril.

Vendredi 7 avril, le président de la République était en voyage officiel en Chine avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a assuré lors des “4 Vérités”, que la Chine “est un très grand partenaire commercial” de l’Union européenne. “Nous sommes très importants pour la Chine, on représente 20 % de ses exportations et 9 % dans l’autre sens. Donc, on est plus importants pour la Chine qu’elle ne l’est pour nous”, a affirmé le commissaire européen.

“L’UE dispose d’une voix singulière”

Sur les relations entre l’UE et Pékin, Thierry Breton affirme que l’Europe n’est “naïve en rien“. “C’est un partenaire commercial, mais nous devons dérisquer les relations que nous avons avec la Chine”, a dit l’ancien ministre de l’Économie.

Des diplomates chinois ont critiqué la Commission européenne, la qualifiant de trop soumise aux intérêts américains. “L’Europe n’est pas alignée, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine, même si bien entendu, nous sommes alliés avec les États-Unis dans le cadre de la guerre en Ukraine”, relève Thierry Breton. Le commissaire explique également que l’UE dispose d’une “voix singulière” qui doit être préservée. L’union doit être consciente de “ses forces” pour Thierry Breton, “pour pouvoir peser dans le monde tel qu’il vient”.