Un tramway fou finit sa course dans un magasin à Oslo, faisant quatre blessés

La cause du déraillement du véhicule n'est pas encore connue selon la police de la capitale norvégienne.

Un tramway a déraillé mardi 29 octobre à Oslo (Norvège) et fini sa course encastré dans un magasin en plein centre-ville. Il s'agit d'un accident rarissime qui a fait quatre blessés et causé la panique parmi les passants.

Le tramway qui devait prendre un virage a, pour une raison encore indéterminée, quitté les rails et fini sa course dans un magasin d'électronique, à l'angle d'une rue. "Trois personnes à bord du tramway ont été blessées et une autre à l'extérieur", a déclaré sur place le chef des opérations de la police d'Oslo. "Personne n'est décrit comme grièvement blessé", a-t-il ajouté, précisant qu'"une ou deux autres personnes" s'étaient rendues par elles-mêmes aux urgences.

Le tramway ne bougera pas avant qu'une expertise soit réalisée

Julie Hogmo Madsen se trouvait à l'arrière du tramway au moment de l'incident. "J'ai entendu que ça commençait à secouer plus que d'habitude dans le tournant et j'ai compris qu'on avait déraillé – et puis ça a fait 'pang'", a-t-elle raconté à l'agence de presse norvégienne NTB.

Plusieurs heures plus tard après le crash, le tramway bleu était toujours solidement encastré dans la boutique, des bris de la vitrine gisant sur le sol tout autour, a constaté l'AFP. Ce dernier ne pourra être retiré avant qu'une expertise ne détermine l'état des murs porteurs. Des mesures ont été prises pour éviter que le bâtiment ne s'effondre.