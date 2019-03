Ukraine : un humoriste favori de la présidentielle

Volodymyr Zelensky, 41 ans, n'a aucune expérience politique. Pourtant, cet acteur et humoriste est le nouveau favori des sondages en vue de l'élection présidentielle ukrainienne. Il est la vedette d'une série télévisée qui, depuis trois ans, fait rire toute l'Ukraine. Il y tient le rôle d'un professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui à la tête du pays. La réalité est donc en passe de rejoindre la fiction.

Candidat pour de bon

À la veille du Nouvel An, à la surprise générale, l'acteur a en effet annoncé qu'il souhaitait se présenter pour de bon à l'élection présidentielle. Et à quelques semaines du premier tour, il est largement en tête des sondages. "Je comprends très bien que mon personnage contribue largement à la popularité du candidat que je suis, dit-il. Mais ce personnage n'est pas sorti de nulle part, comme ça. Quand on l'a inventé, on a voulu lui donner une morale et des principes qui d'abord sont les nôtres."