Union européenne : le casse-tête des travailleurs détachés

Alors que le président Emmanuel Macron a adressé une tribune aux habitants des 28 pays de l'Union européenne, donnant ainsi le coup d'envoi de la campagne pour les élections européennes, la question des travailleurs détachés est un sujet sensible. Un système qui parfois présente de vraies dérives. Ainsi, Édouard Jacques a ouvert un garage automobile en Belgique, et pour recruter ses employés il passe par une agence d'intérim basée au Luxembourg.

45 000 Français détachés... en France

Cette dernière recrute les travailleurs en France, qui passent ainsi sous statut luxembourgeois, avant d'être détachés en Belgique. Un système très attractif pour les salariés. "Il y a plus de travail du côté du Luxembourg, et on est plus payés", explique l'un d'entre eux. Côté patron, il paie les taxes luxembourgeoises, moins importantes qu'en France. Près de 45 000 travailleurs français, résidents en France, sont ainsi détachés dans leur propre pays, en passant par un contrat luxembourgeois.

Le JT

Les autres sujets du JT