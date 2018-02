Travailleurs détachés" : "La plupart viennent d'Allemagne, d'Espagne et du Portugal"

Hervé Gaudechot est en direct sur le plateau de France 3 et revient sur l'explosion du nombre de travailleurs détachés recensés en France en 2017. "L'an dernier, il y a eu très précisément 516 101 travailleurs détachés en France. C'est une hausse de 46 % par rapport à 2016. Cette forte augmentation est principalement due à l'apparition d'un meilleur outil pour compter les travailleurs détachés", explique le journaliste.

Est de la France

D'où viennent-ils ? "En tout premier lieu, ils sont originaires d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal et de Belgique. Ils sont surtout employés dans l'industrie, le BTP et l'agriculture. Quatre régions enregistrent le plus de déclarations de détachements, dans l'ordre : le Grand Est, l'Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Paca. Tout cela ne concerne que le travail détaché légal. Les contrôles se sont intensifiés, mais on estime qu'il y aurait 300 000 travailleurs détachés illégaux en France", assure le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT