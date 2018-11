Allemagne : le manque de main-d'œuvre fait tourner le pays au ralenti

Il n'y a plus assez de personnel pour faire avancer les chantiers, faire tourner les usines ou les commerces. L'économie allemande est freinée. Sa croissance est fortement revue à la baisse, de 2,3% à 1,6% du PIB, à cause notamment d'une vaste pénurie de main-d'œuvre. Exemple dans cette PME qui fabrique des moteurs de machines pour l'industrie. Au total, dans son atelier, ce patron pourrait embaucher tout de suite pas moins de six personnes.

L'accueil des travailleurs étrangers pose question

Résultat : des commandes livrées moins vite. Comme ici, beaucoup d'entreprises allemandes ne peuvent pas tourner à plein régime, et cela commence à peser lourdement sur l'économie. De quoi relancer un débat brûlant en Allemagne sur l'accueil de travailleurs étrangers. Angela Merkel avait ouvert les frontières il y a trois ans à plus d'un million de migrants, dont la plupart a aujourd'hui un emploi. Une politique depuis désavouée par les électeurs et qui a donc pris fin, avec le risque d'aggraver encore la pénurie de main-d'œuvre dans le pays.

