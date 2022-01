Tensions avec la Russie : la création d’une défense européenne est-elle possible ?

Des soldats allemands, belges ou finlandais aux côtés des Français lors du défilé du 14 juillet à Paris. C’était il y a trois ans une image symbolique, à l’initiative du président Macron pour impulser la construction d’une défense européenne. C’est une coopération qui se traduit actuellement sur le terrain au Mali avec l’opération Takuba. 800 hommes sont déployés pour lutter contre la menace terroriste.





Les 27 peinent encore à s’ accorder



L'opération se déroule sous l’égide de la France. Huit autres pays européens y participent et ils seront bientôt rejoints par quatre de plus. Paris y voit le signe que les lignes commencent à bouger. Mais les 27 peinent encore à s’accorder à commencer par le matériel utilisé. Il y a en Europe, 17 types de chars contre un seul aux États-Unis et 20 types d’avions contre six pour les Américains. L’autre problème est l’absence de commandement européen.