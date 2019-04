Temps de travail : comment cela se passe-t-il en Europe ?

Les Français travaillent plutôt davantage que leurs voisins européens. Sur huit pays européens étudiés l'année dernière par le ministère du Travail, la France arrive en troisième position avec 36,3 heures de travail hebdomadaire en moyenne, derrière le Royaume-Uni (36,8 heures) et l'Espagne (36,4 heures). Les Néerlandais sont ceux qui ont les semaines les plus courtes, 29,3 heures en moyenne.

La France reste productive malgré ses congés payés

En revanche, les travailleurs français sont plutôt bien lotis concernant les congés payés. Avec 25 jours par an, la France se situe au niveau de la Suède ou du Danemark. "Mais en Italie, Grèce, Belgique et Allemagne, c'est 20 jours", précise la journaliste Florence Griffond en plateau. Cela n'empêche pas les Français d'être parmi les plus productifs, derrière la Suède et l'Allemagne, mais nettement devant le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Espagne.

