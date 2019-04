Tchernobyl : "Il y en a encore pour des centaines d'années" de contamination, 33 ans après la catastrophe

Un rassemblement était organisé samedi à Mulhouse, 33 ans après la catastrophe de Tchernobyl, une zone toujours très contaminée.

Trente-trois ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, "il y en a encore pour des centaines d'années" de contamination, a déploré samedi 27 avril sur franceinfo, Daniel Reininger, famille d'accueil et membre de l'association "Les enfants de Tchernobyl". Un rassemblement annuel a eu lieu samedi à Mulhouse (Haut-Rhin). "On oublie très vite qu'on vit dans une zone contaminée", a-t-il ajouté.

franceinfo : Vivre dans une zone contaminée, ça veut dire quoi ?

Daniel Reininger : Ça veut dire que l'on se contamine quand on mange les produits de la nature, quand on va à la chasse, quand on mange des produits de son jardin… La contamination est très irrégulière, vous avez une contamination par tâche : ce qui fait que vous pouvez avoir d'un côté de la rue des jardins potagers contaminés et de l'autre côté nettement moins. Ce qui est très contaminé, ce sont les champignons et comme nous sommes dans une région rurale très pauvre, avec des niveaux de vie vraiment très bas, les gens vivent des produits de la nature. Et on a beau faire de la prévention, les gens n'ont pas trop le choix. On oublie très vite qu'on vit dans une zone contaminée.

Chaque année, vous accueillez environ 200 enfants qui viennent de Russie ou d'Ukraine et qui vivent dans ces zones contaminées. Ca permet quoi cette parenthèse ?

Cette parenthèse a un double effet. Le premier, c'est que pendant trois semaines, ils viennent s'alimenter à partir d'aliments non contaminés. La contamination interne baisse puisque on élimine relativement bien les radio-nucléïdes et notamment le césium dont ils sont contaminés. En trois semaines, ils arrivent à perdre 30%, 35% voire pour certains 40% de la contamination interne, ce qui leur donne un peu de marge quand ils retournent chez eux. On essaie aussi de les accompagner en leur achetant des aliments propres : on fait des opérations en supermarché pour permettre à des familles pauvres d'avoir accès à des aliments non contaminés. Le 2e effet pour les enfants, puisque les deux conditions pour les accueillir sont de vivre dans une zone contaminée et d'être d'un milieu défavorisé, c'est que ça leur ouvre un horizon nouveau en leur montrant qu'on peut avoir des possibilités. La plupart du temps, ces enfants reviennent : on les prend à partir de 8 ans et il y en a qui reviennent jusqu’à 18 ans. Les familles les adoptent souvent. C'est pour eux une occasion unique d'avoir un progrès social.

Après, ils repartent dans des territoires contaminés pour des décennies encore, quand est-ce que ça s'arrêtera ?

Aujourd'hui, le césium, l'élément qui les contamine le plus, est un élément qui diminue avec une durée de vie de 30 ans. Depuis la catastrophe, on a à peu près la moitié en moins. Si on veut arriver dans des contaminations moins sévères, il faut 300 ans. Il faut diviser par mille les contaminations. Nous sommes que 33 ans après la catastrophe, donc il y en a encore pour des centaines d'années.