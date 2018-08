Retour vers l'info. Quand l'intox vient d'en haut : 1986 et le nuage de Tchernobyl

Une radioactivité minime et sans impact sur la santé : après l’explosion du réacteur nucléaire ukrainien de Tchernobyl le 26 avril 1986, c’est ce qui est dit et répété aux Français. Pourtant, un nuage radioactif traversait bien l’Europe, sans épargner l’Hexagone, contrairement à ce qui était avancé par les météorologues au lendemain de la catastrophe.

Mais le mensonge est ailleurs. Si, 14 jours après l’explosion, Pierre Pellerin, directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisant, un organisme d’état, reconnaissait la présence de particules radioactives en France, il minimisait l'impact sur la santé. La contamination reste très faible, à l'écouter.

Bizarrement, dans les pays voisins, en Allemagne notamment, les mesures de radioactivité étaient alarmantes, et particulièrement dans les sols. Idem en Italie ou en Suisse. Mais en France, toujours aucune raison de s’inquiéter. Le gouvernement se voulait encore très rassurant, "à part quelques épinards, paraît-il contaminés", ironisait le ministre de l'Economie Alain Madelin.

Or, des mesures indépendantes, réalisées par la Criirad, étaient beaucoup plus alarmistes et indiquaient des zones de l’est de la France où le seuil d'alerte était largement dépassé.

Un mensonge d'Etat mis en lumière en 2005 dans le rapport de 2 experts mandatés par la justice. Accusé d’avoir minimisé les conséquences de l’accident de Tchernobyl, le Pr Pellerin sera finalement blanchi. La responsabilité des autorités françaises ne sera, elle non plus, jamais reconnue.