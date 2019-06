L'auteur de la série "Chernobyl" exhorte les touristes à éviter les photos obscènes sur le site de la catastrophe

Des selfies tout sourire, des attitudes inappropriées et même une pose en string dans un paysage de désolation... Le succès de la série américaine Chernobyl a provoqué un boom de la fréquentation de touristes dans la région de Tchernobyl, en Ukraine, avec son lot de dérapages sur les réseaux sociaux, au grand dam de son créateur.

Depuis quelques semaines, certains touristes n'ont en effet pas hésité à publier sur les réseaux sociaux des images plutôt dérangeantes au regard de la charge tragique qui imprègne le lieu de la plus importante catastrophe nucléaire de l'histoire.

Devant ces comportements déplacés, l'auteur de la série diffusée sur la chaîne HBO, Craig Mazin, a exhorté les visiteurs à davantage de respect. "Rappelez-vous qu'une terrible tragédie s'est produite ici. Comportez-vous respectueusement vis-à-vis de tous ceux qui en ont souffert et se sont sacrifiés", écrit-il sur Twitter.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.