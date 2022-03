Suède : deux femmes tuées dans une attaque dans un lycée de Malmö

Deux femmes victimes d'une attaque commise lundi 21 mars dans un lycée à Malmö en Suède sont mortes, a annoncé la police suédoise. Le suspect, un élève de 18 ans, a été interpellé en fin d'après-midi. Les deux femmes, âgées d'une cinquantaine d'années, "étaient des employées de l'école", a annoncé la police dans un communiqué (en suédois). Elles sont mortes lors de leur transfert à l'hôpital.

Les circonstances du drame n'ont toujours pas été éclaircies, assure la police. Le drame a eu lieu peu après 17 heures, alors qu'une cinquantaine de personnes se trouvaient dans l'établissement où il s'est produit. Dans la soirée, le bâtiment de l'école a été évacué et fouillé et rien ne permet "pour l'instant d'affirmer qu'il y aurait d'autres auteurs", avance le communiqué. "Nous avons maintenant beaucoup de travail à faire pour comprendre ce qui s'est passé et le motif de ce terrible incident", a déclaré Åsa Nilsson, chef de la zone de police locale de Malmö Nord. Une conférence de presse aura lieu à Malmö mardi à 9h30.