Soupçons de corruption au sein du Parlement européen : quatre personnes sont en détention provisoire, deux personnes libérées

La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, et trois autres personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire, dimanche 11 décembre, en Belgique dans une enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar, a annoncé ce dimanche une source judiciaire à France Télévisions.

Cette source judiciaire confirme les informations du parquet fédéral belge. Ce dernier, dans un communiqué, indiquait ce dimanche matin que "six personnes au total ont été privées de liberté avant-hier, vendredi", soupçonnées "d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent". Parmi ces suspects arrêtés, "quatre individus ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d'instruction bruxellois qui dirige l’enquête. Ils sont inculpés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption". Les deux autres personnes "ont été libérées par le juge".

>> Ce que l'on sait de l'enquête pour corruption impliquant le Qatar qui secoue le Parlement européen

L'eurodéputé belge Marc Tarabella a pour sa part été perquisitionné samedi soir, ce qui a obligé la présidente du Parlement européen Roberta Metsola à revenir de Malte à Bruxelles. "L’article 59 de la Constitution belge requiert en effet que la présidence du Parlement soit présente en cas de perquisition chez un parlementaire européen élu en Belgique", précise ce dimanche dans un communiqué le porte-parole du Parlement.

Parmi les six personnes interpellées ces derniers jours : une vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, arrêtée vendredi 9 décembre au soir, son compagnon également, Francesco Giorgi, assistant parlementaire, l'ancien eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri et le dirigeant syndical italien Luca Visentini. Selon une source proche de l'enquête à franceinfo, Eva Kaili a été prise en flagrant délit avec en sa possession une somme d'argent importante.

La police belge essaie de savoir s'ils ont bénéficié de cadeaux ou de sommes d'argent de la part du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, précisait le parquet dans un communiqué de presse précédent.