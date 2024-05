Soupçons d'ingérence russe : des perquisitions ont été menées au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg

Des enquêteurs se sont rendus au domicile et au bureau d'un collaborateur parlementaire. Le parquet fédéral évoque des indices selon lesquels "des membres du Parlement européen auraient été approchés et payés".

Des perquisitions ont été menées au domicile d'un collaborateur du Parlement européen du Parlement européen à Schaerbeek, commune de Bruxelles, ainsi qu'à son bureau au Parlement européen dans la capitale belge, annonce le parquet fédéral belge dans un communiqué, mercredi 29 mai. Une perquisition a également été menée à la demande du juge d'instruction belge, "dans le bureau de ce collaborateur au Parlement européen de Strasbourg", précise le communiqué, "en étroite collaboration avec Eurojust et les autorités judiciaires françaises".

Ces perquisitions s’inscrivent "dans le cadre d’un dossier d’ingérence, de corruption passive et d’appartenance à une organisation criminelle" et concernent des soupçons d'ingérence russe. Le parquet fédéral évoque des indices selon lesquels "des membres du Parlement européen auraient été approchés et payés pour promouvoir la propagande russe via le 'site web d’information' Voice of Europe". Ces éléments prouvent "que le collaborateur du Parlement européen en question a joué un rôle important dans cette affaire".