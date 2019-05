L'Union européenne se réunit en Roumanie pour définir sa stratégie

Le sommet de Sibiu, en Roumanie, devait être le premier sommet post-Brexit pour se retrouver à 27 et tourner la page. Les Britanniques sont toujours dans l'Union européenne. Mais qu'importe, les chefs d'États et de gouvernement vont faire comme s’ils se retrouvaient sans Theresa May jeudi 9 mai, car ils ne l'ont pas invité. Les dirigeants vont réfléchir aux priorités stratégiques à établir pour les cinq prochaines années, explique Valéry Lerouge, envoyé spécial de France 2 à Sibiu.

Postes stratégiques

Ce sommet sera aussi l'occasion de faire un premier tour de table, un premier round très stratégique pour renouveler les dirigeants européens après les élections. Le président de la Commission européenne, celui du Conseil européen qui regroupe les chefs d'État, le patron de la Banque centrale européenne, tous ces postes vont changer. Des postes très stratégiques. La France n'en a aucun aujourd'hui, autant dire qu'Emmanuel Macron entend bien peser, conclut Valéry Lerouge.

