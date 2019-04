Brexit : vers un report de plusieurs mois

Le scénario qui tient la corde mercredi 10 avril est celui d'une extension longue du délai de sortie de l'UE. C'est l'idée affichée par le président du Conseil européen soutenue par plusieurs États, dont l'Allemagne. La France apparaît isolée ce soir et se bat pour imposer des garanties sérieuses à Theresa May. "Le maintien du Royaume-Uni ne doit pas constituer, affirme Paris, une fuite en avant. Londres ne doit pas freiner le travail des 27 et le projet européen".

Toxique Brexit

Enfin, l'élection d'eurodéputés britanniques va-t-elle clarifier la situation politique en Grande-Bretagne ? Sur tous les points, la Première ministre ne peut faire que des promesses politiques, car elle est en fin de course. Tout cela repose sur des châteaux de sable. Une fois encore, le Brexit apparaît comme un phénomène toxique et dangereux, conclut en direct de Belgique le journaliste de France 3 Pascal Verdeau.

