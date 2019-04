Brexit : la France ne veut pas d'un report long

Pourquoi la France est-elle si réticente a accordé un délai long aux Britanniques ? Dans ce cas de figure, "Londres pourrait par exemple se prononcer sur la nomination du futur président de la Commission de Bruxelles dans quelques mois, freiner les avancées de la défense européenne ou prendre à l'avenir le budget européen en otage", détaille le journaliste Pascal Verdeau depuis le Parlement européen (Belgique).

Des dirigeants excédés

Pour la France, les 27 doivent imposer à Theresa May l'engagement ferme de ne pas perturber la bonne marche de l'Union. "On voit bien ici, après 13 sommets consacrés au Brexit en deux ans, que certains dirigeants européens sont fatigués, excédés, et cette solution d'un report long serait donc la plus risquée", analyse Pascal Verdeau.