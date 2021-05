Sommet à Porto : vers une Union européenne plus sociale

Les 27 pays de l'Union européenne réunissent leurs chefs d'Etats à Porto, au Portugal, les vendredi 7 et samedi 8 mai, pour un sommet très attendu sur les questions sociales que pose la sortie de la crise du Covid-19 en Europe.

Les chefs d'Etats des 27 pays membres de l'Union européenne sont réunis à Porto (Portugal), vendredi 7 mai et jusqu'à samedi. "Ce sommet arrive au bon moment, pointe un diplomate", rapporte le journaliste Julien Gasparutto depuis Porto pour le 19/20 de France 3. "Il pointe du doigt les risques sociaux en sortie de crise une fois que les mécanismes d'aides exceptionnels seront supprimés, comme le chômage partiel par exemple."



Une Europe divisée

Les 27 ont donc tenté d'avancer sur un socle commun de mesures sociales, comme par exemple le salaire minimum ou l'accès à une formation continue pour les Européens. "Le problème, c'est que cela fait des années que les pays en parlent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et sont toujours divisés sur ce sujet". La France ou le Portugal s'opposent aux pays du Nord, qui sont contre plus de régulation. Les pays de l'Est redoutent de perdre en compétitivité. Emmanuel Macron a donc tenté de redonner une nouvelle impulsion tout en reconnaissant les crispations.