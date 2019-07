DIRECT. Union européenne : après plusieurs échecs, les 28 se retrouvent à nouveau pour trouver leur casting

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UE

: Interrogé par franceinfo, le député LREM Stéphane Séjourné affirme que ce blocage est dû à deux phénomènes, "la recomposition politique", avec un Parlement où personne n'a la majorité, et "le blocage au sein du PPE (Parti Politique Européen)", qui est déstabilisé par cette recomposition. La conjonction des deux phénomènes conduit à cette impasse.

: Hieraprès l'échec des négociations, Emmanuel Macron a dénoncé des "divisions et parfois des ambitions personnelles". Selon le chef de l'Etat, cela "donne une image pas sérieuse de l'Europe" et ne la rend "pas crédible au plan international".





: C'est l'heure de vous faire le point sur l'actu de cette matinée.



Deuxième jour d'épreuves du brevet des collèges. Les élèves de 3e ont débuté ce matin l'épreuve d'histoire-géographie. Cet après-midi, ils plancheront sur l'épreuve de sciences.



Après plus de trois mois de grève, une manifestation nationale est prévue par les soignants des urgences aujourd'hui. L'objectif est d'obtenir plus de moyens et de maintenir la pression sur le gouvernement. Alain Bruneel, le député du Nord, a constaté une "situation dramatique" après avoir passé une nuit aux services des urgences de l'hôpital de Douai.



Après l'échec de leur nuit de négociations, les 28 de l'UE doivent tomber d'accord aujourd'hui sur leur nouvelle équipe dirigeante. Les chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent dès 11 heures à Bruxelles (Belgique) pour s'accorder sur le quartet des postes clés de l'UE : présidence de la Commission européenne, du Conseil, du Parlement, Haut représentant pour les affaires étrangères. Vous pouvez suivre ici notre direct.





Cette nuit, des vents forts et des chutes de grêle ont causé des dégâts matériels en Haute-Savoie, Savoie, Isère et Drôme notamment cette. Cinq départements ont été placés en alerte orange aux orages.