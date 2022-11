Slovénie : le parti au pouvoir quitte Twitter pour limiter les fausses nouvelles et les "discours de haine" après le rachat par Elon Musk

Le Premier ministre libéral Robert Golob avait remporté les élections législatives d'avril avec un programme qui promettait de restaurer la décence en politique et de renforcer l'Etat de droit.

Le parti au pouvoir en Slovénie, le Mouvement pour la liberté (GS), a annoncé samedi 26 novembre cesser d'utiliser Twitter, craignant que le réseau social ne soit utilisé par des politiciens pour diffuser de fausses nouvelles et des discours haineux.

Le GS, parti du Premier ministre libéral Robert Golob, a remporté les élections législatives d'avril avec un programme qui promettait de restaurer la décence en politique et de renforcer l'Etat de droit, sapé par l'ancien Premier ministre conservateur Janez Jansa. "Compte tenu du comportement et des annonces du nouveau propriétaire et de la direction de Twitter, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils ouvrent davantage ses portes à la communication indécente et aux discours de haine", a déclaré GS dans un communiqué, en référence à la récente prise de contrôle de la plateforme par le milliardaire Elon Musk.

Janez Jansa, un utilisateur assidu de Twitter avec plus de 100 000 abonnés, dans un pays de deux millions d'habitants, a utilisé la plateforme pour affronter critiques et médias. Robert Golob a fait valoir qu'il n'utiliserait pas la plateforme "pour éviter la tentation des doigts rapides", ceux qui réagissent trop vite sur le réseau.