Eurozapping : une rue s'effondre à Rome, l'Espagne fait une découverte médicale majeure

On l'appelle la ville éternelle, mais ses fondations s'effondrent. À Rome, un cratère défigure la capitale italienne. Large de quinze mètres et d'une profondeur de dix mètres, il a enseveli, jeudi, plusieurs voitures en plein centre-ville. "Le chantier à proximité a été fermé et les enquêteurs vont effectuer tous les sondages nécessaires", a ainsi déclaré la maire de Rome, Virginia Raggi. Au coeur des critiques, elle est accusée de ne pas avoir su dépenser les trois milliards d'euros votés par le gouvernement, pour restaurer la ville.

La Suisse appelée aux urnes

Plus au nord, la question des déchets nucléaires préoccupe la Suisse. Le 4 mars, les habitants du Jura suisse se prononceront sur la possibilité d'installer un site d'enfouissement. Si d'autres régions vont suivre, les autorités helvètes ont d'ores et déjà annoncé que rien ne sera fait tant que les habitants ne se seront pas prononcés.



En Espagne, des chercheurs viennent de trouver une hormone capable de neutraliser les cellules cancéreuses du colon. Mais pas que. Il serait également possible de protéger l'organisme afin d'éviter les métastases, après une étude réalisée uniquement sur des souris. Les scientifiques espèrent rapidement réaliser les premiers tests sur l'homme.

Le JT

Les autres sujets du JT