Santé, économie, environnement... Que pensent les Français de l'Union européenne ?

A un mois de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comment les Français perçoivent-ils l'Europe ? Selon le baromètre Viavoice* pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde publié mercredi 1er décembre, les Français sondés estiment que l'UE se fragilise, que la solidarité est à consolider, au risque que l'UE ne puisse pas affronter certains enjeux (crise climatique, crise économique, crise sanitaire...). Malgré plusieurs attentes et déceptions, la majorité estime que l'UE reste un projet politique essentiel pour garantir la paix.

Ils jugent l'avenir de l'UE incertain

Selon le baromètre Viavoice, les Français sondés sont méfiants sur l'avenir de l'UE. Sur le plan économique, seuls 33% pensent que la situation économique va s'améliorer dans les prochains mois et la majorité ne pense pas que Bruxelles va améliorer leurs conditions de vie et de travail (26% estiment au contraire que oui). Dans un contexte géopolitique instable, marqué ces derniers temps par le retrait des Américains en Afghanistan ou la crise des sous-marins australiens, seuls 26% pensent que la place de l'Union européenne dans le monde va s'améliorer.

A la question "Pour vous, l'Union européenne devrait d’abord être…", 24% des sondés répondent "un projet économique pour peser sur la scène internationale" tandis que 21% répondent "un projet tourné vers les citoyens de tous les pays membres". De plus, 44% des sondés disent avoir "plutôt confiance" dans l'avenir de l'UE et 7% "tout à fait confiance".

Toutefois, seuls 28% des sondés souhaitent que la France sorte de l'UE et 26% de l'union monétaire. 37% d'entre eux ne souhaitent "pas du tout" que la France sorte de l'UE. Parmi les personnes qui souhaitent un "Frexit", 36% ont entre 35 et 49 ans.

Ils regrettent le manque de solidarité

L'incertitude face à l'avenir de l'Union européenne s'explique en partie par une solidarité affaiblie entre les Etats membres, où les intérêts nationaux semblent primer sur l'entente globale, selon l'étude. A ce titre, 49% des sondés pensent que la solidarité au sein de l'UE va se dégrader dans les mois qui viennent et seuls 24% anticipent l'inverse (19% pensent qu'elle restera stationnaire).

Parmi les sondés les plus optimistes, 20% sont originaires de communes rurales et 30% des communes de plus de 100 000 habitants. Les professions qui envisagent une amélioration des relations européennes sont à 30% des cadres et à 22% des professions intermédiaires.

Les sondés pensent au contraire, à 61%, que les pays de l'UE devraient être plus solidaires. Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, 51% des sondés pensent que l'Europe n'a pas été à la hauteur et 44% louent au contraire son action. Mais ce constat n'est pas forcément basé sur de bonnes informations, puisque 34% disent ne pas savoir réellement ce qu'a fait l'UE dans la crise sanitaire.

Ils veulent que l'UE défende la paix

Si les sondés expriment de réels doutes sur l'avenir de l'UE, l'organisation politique est perçue comme inévitable pour plusieurs enjeux. Selon les personnes interrogées, l'UE reste surtout essentielle pour maintenir la paix : 58% la voit comme une force pour la paix en Europe et dans le monde. Arrivent ensuite la promotion de la culture (49%) et la défense des droits fondamentaux (49%).

Mais l'Europe "sociale" peine encore à s'affirmer : seuls 30% des personnes interrogées estiment que Bruxelles sera en mesure d'assurer une meilleure protection sociale dans les mois qui viennent aux citoyens européens. En revanche, concernant les innovations techniques et scientifiques, 55% pensent que l'UE favorise les découvertes.

Ils estiment que la présidence française devra être tournée vers l'écologie

Durant le semestre de la présidence française, la France devra défendre en priorité, au niveau européen, l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique (41%), puis l'immigration (37%) et l'économie (30%), selon les sondés. Concernant l'environnement, 73% des Français interrogés seraient favorables à une politique énergétique européenne et 68% à une taxe carbone aux frontières de l’Europe. Mais d'une manière générale, seuls 34% font confiance à l'UE pour résoudre les défis environnementaux.

Ils trouvent qu'Emmanuel Macron incarne le mieux l'Europe

Selon l'étude, la personnalité qui incarne le plus l'UE aujourd'hui est Emmanuel Macron (13%), puis Angela Merkel (10%) et Michel Barnier (4%). Toutefois, parmi la liste de personnalités proposées en réponse, 23% des sondés ne choisissent aucune d'entre elles. Mais la notoriété des personnalités de l'UE semble très faible. Si 68% des sondés affirment connaître Michel Barnier et savoir quelles fonctions il occupe, ils ne sont que 50% à en dire de même pour Thierry Breton (commissaire européen au marché intérieur) et 45% pour Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne).

________________________________________________________________

* Sondage Viavoice pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, réalisé sur internet du 10 au 17 novembre 2021, sur un échantillon de 2 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.