Ressortissant français détenu en Azerbaïdjan : l'audience du procès en appel de Théo Clerc reportée

L'audience du procès en appel du Français Théo Clerc, artiste détenu dans une prison près de Bakou en Azerbaïdjan, qui devait avoir lieu lundi 25 novembre a été reportée, a indiqué Charles Clerc, le frère du ressortissant à la direction internationale de Radio France. Âgé de 38 ans, Théo Clerc a été condamné le 10 septembre à trois ans de détention sur fond de tensions diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan. Une condamnation pour un graffiti dans le métro alors que ses deux co-accusés, un Australien et un Néo-Zélandais, ont écopé, pour les mêmes faits, d'une simple amende.

"Je l'ai eu ce matin au téléphone, il m'a appelé pour me dire qu'il s'était préparé très tôt et qu'au moment de partir il a demandé aux gardes pourquoi ils ne venaient pas le chercher et ils lui ont dit qu'il ne prenait pas le bus aujourd'hui, qu'il n'irait pas à l'audience", a fait savoir Charles Clerc. D'après l'avocat de Théo Clerc, sur place, les autorités azerbaïdjanaises ont fait valoir "l'excuse" selon laquelle "Théo ne se serait pas présenté à l'audience et que par conséquent ça avait été reporté", a expliqué le frère du détenu. "Ce n'est pas le cas, il s'est préparé, il était prêt, il n'y a aucune raison qu'il ne veuille pas se présenter, il n'attend que ça pour savoir s'ils confirment ou non cette décision" de trois ans de prison ferme, a-t-il déclaré.

"C'est usant mais il commence à avoir l'habitude de ce genre de fonctionnement, ils nous font miroiter quelque chose et au dernier moment, ils annulent tout", a ajouté Charles Clerc. Son frère "est inquiet mais se prépare aussi mentalement à ce que [la justice] confirme les trois ans", a-t-il déploré, compte tenu de l'"hostilité envers la France" que Théo Clerc ressent lui-même "au travers des journaux ou des codétenus qui lui parlent de ce qu'ils entendent".