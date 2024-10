Reportage "Un jeune ne peut pas vraiment vivre ici" : pour retenir ses jeunes au Portugal, le gouvernement va prendre des mesures fiscales

Aujourd'hui, près d'un quart des Portugais de 15 à 39 ans vivent à l'étranger. Maria a 19 ans. Elle est étudiante et pour le moment, elle envisage de quitter le Portugal une fois diplômée. "J'envisage d'émigrer hors du Portugal, évidemment, parce qu'un jeune ne peut pas vraiment vivre ici avec ces prix. C'est difficile d'acheter une maison, par exemple", explique-t-elle.

Quand on lui parle de l'exonération d'impôt pour les moins de 35 ans, que le Premier ministre Luis Montenegero veut faire voter dans le budget 2025 d'ici la fin octobre, Maria est enthousiaste. "Évidemment, si cette loi est mise en œuvre, beaucoup de choses vont changer. J'aime le Portugal. J'aimerais beaucoup vivre ici", concède-t-elle.

Comme beaucoup d'autres jeunes, Maria est attirée par les salaires des autres pays européens, mais aussi par un niveau de vie plus élevé. Ricardo a 20 ans. Il dresse le même constat : "Je pense que c'est bien pour les jeunes, surtout à Lisbonne et Porto, où il y a plus de monde et où il y a plus de gentrification. Tout a augmenté".

"Je pense que c'est vraiment bien d'aider les jeunes à commencer leur vie." Ricardo, 20 ans à franceinfo

"Comme ça, ils ne pensent pas directement à quitter le Portugal, appuie Ricardo, parce que les salaires et le pouvoir d'achat sont très bas ici comparé au reste de l'Europe".

"Ils ne s'intéressent qu'aux jeunes"

Le gouvernement portugais compte proposer une première année d'activité professionnelle sans impôts. Les jeunes travailleurs connaîtront ensuite une imposition graduelle jusqu'à atteindre 75% la 10e année. Une mesure alléchante. Mais pour Margarida, 32 ans, c'est toute la population portugaise qui a besoin d'un coup de pouce. "Cette politique, comme beaucoup d'autres, peut être discriminatoire parce qu'elle ne tient compte que de l'âge, dénonce Margarida. On donne des opportunités et des solutions fiscales aux jeunes et on ne prend pas en considération tous les autres qui sont restés dans le pays ou revenus et qui luttent aussi pour bien vivre. Il [le gouvernement] ne s'intéresse qu'aux jeunes". En juin dernier, le Parlement avait effectivement voté pour mettre en place une exonération de l'IMT (la taxe municipale appliquée sur les transferts de propriété) pour l'achat d'une première maison pour aider les jeunes à investir dans l'immobilier au Portugal.

La nouvelle mesure fiscale proposée par le gouvernement a été ajustée par les socialistes, qui ont poussé pour que cette réduction d'impôt soit limitée aux revenus moyens. Résultat : la mesure concernera seulement les moins de 35 ans qui touchent un revenu annuel inférieur à 28 000 euros, seuil légèrement supérieur au salaire moyen portugais. L'initiative doit encore être discutée au Parlement à la fin du mois d'octobre dans le cadre du vote du budget 2025.