Reportage L'accès à la pilule facilité en Pologne, une avancée "formidable", mais des conditions encore floues

Après un vote en février, la libéralisation de l'accès à la pilule entre en vigueur mercredi 1er mai en Pologne. Elle est disponible en pharmacie, sans ordonnance du médecin, et à partir de 15 ans. Un pas en avant pour ce pays encore très restrictif en termes de droit reproductif et contraceptif. En revanche, il faudra tout de même faire une ordonnance en pharmacie, et la tâche pourrait être plus compliquée que prévu.

Le changement de règle est passé un peu inaperçu en Pologne. Alors que le Président polonais avait mis son veto sur la libéralisation de la pilule du lendemain disponible sans ordonnance, le gouvernement a quand même fait passer son plan B pour la rendre disponible sans passer chez le médecin et en faciliter l’accès.

De quoi soulager Daria, 16 ans, qui n'était même pas au courant. "Vous m’apprenez qu’elle est disponible à partir d’aujourd’hui, c’est formidable." Amelia, 19 ans, ne le savait pas non plus mais pour elle, c’est une avancée logique. "Non, je ne savais même pas que ça entrait en vigueur aujourd’hui, mais c’est quand même scandaleux que ça ne soit introduit que maintenant en Pologne."

"C’est un grand pas en avant pour les droits des femmes." Daria à franceinfo

Les femmes peuvent désormais demander une pilule du lendemain sans avoir à prendre rendez-vous chez le médecin avant. Mais, à la pharmacie, il faudra tout de même répondre à un questionnaire pédagogique. Cela reste un poids en moins pour Amelia. "Bien sûr que j’irais si j'en avais besoin. Je l'avais déjà utilisée avant, mais je crois qu’elle devrait être facilement accessible à toutes les femmes."

Dans les pharmacies, la nouvelle règle est encore floue. On ne sait pas encore quelles questions poser, à qui refuser l’ordonnance ? À qui l’autoriser ? Beata, qui travaille à Varsvovie, ne se sent pas de faire ces prescriptions. "Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne me considère pas médecin et donc je ne suis pas prête à prescrire un tel médicament."

L'ordre national des pharmaciens doit encore statuer

D’autres pharmacies attendent encore le feu vert de l’Ordre national des pharmaciens. Elzbieta ne veut pas prendre de risque légal. "C’est aux avocats maintenant de statuer. Même si le Parlement décide quelque chose, il faut que ce que l’on fait soit validé par les avocats. Parce que si un pharmacien dit oui pour délivrer une pilule et que l’Ordre national des pharmaciens dit finalement non, vous risquez d’être viré."

Alors prudence pour l'instant. Surtout que l’Ordre national des pharmaciens semble assez fermé sur la question. Il a même déjà annoncé vouloir s’opposer à la délivrance de ces cachets aux mineures non accompagnées par un représentant légal.