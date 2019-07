Union européenne : la France et l'Allemagne reprennent la main

La France et l'Allemagne ont joué la même partition et se partagent les deux postes les plus importants, mardi 2 juillet. Avec le Belge Charles Michel au Conseil européen, on revient même au cœur, au fondement de l'Europe communautaire. Au passage, Emmanuel Macron tend la main à Angela Merkel en accordant la présidence de la Commission européenne à une ministre de son parti conservateur, la CDU.

Macron aide Merkel

Mardi soir, les socialistes allemands sont furieux, car leur candidat a été écarté. Là aussi, le président français vole au secours de la chancelière. Le journaliste de France 3 Pascal Verdeau en direct de Bruxelles cite Emmanuel Macron : "Qui peut dire que cet accord affaiblit l'Allemagne, qui n'a pas eu de présidence de la Commission européenne depuis 50 ans ?" Pour les populistes, le message est clair. Le couple franco-allemand est de retour.

