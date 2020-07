Sommet de l'UE : toujours pas de compromis sur le plan de relance

Les négociations s'éternisent à Bruxelles (Belgique). Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne ont poursuivi dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 juillet leurs discussions pour tenter de trouver un accord sur le plan de relance économique commun. Les discussions ont eu lieu en petits comités avant une assemblée plénière rapide à 5h30. Une nouvelle réunion aura lieu à 16 heures. Ce sera sans doute la négociation la plus longue de l'histoire de l'Union européenne, estime lundi matin Valéry Lerouge, correspondant de France Télévisions à Bruxelles.

Lueur d'espoir

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont tapé du poing sur la table face à l'intransigeance des pays nordiques, de l'Autriche et des Pays-Bas, qui souhaitent diminuer l'enveloppe des subventions attribuées aux régions les plus sinistrées par le coronavirus. S'ils se sont donnés rendez-vous à 16 heures, c'est qu'il y a une lueur d'espoir pour un accord aujourd'hui, même si cela reste très fragile, conclut Valéry Lerouge.