Le couple franco-allemand change de visage

En premier lieu, Marie Krpata rappelle qu’Olaf Scholz, en tant qu’ancien ministre des Finances, souhaite maintenir l’UE en bonne santé financière. Une donnée importante en Allemagne, mais mis de côté durant la gestion de la pandémie de Covid-19. Le nouveau chancelier souhaite revenir à un assainissement des finances dès 2023. Le pacte de stabilité et de croissance sera également un enjeu de taille dans les relations entre la France et l’Allemagne. Ce pacte impose aux états membres de l’UE de ne pas dépasser le seuil des 60% d’endettement par rapport au PIB.



Des enjeux importants

Ancien vice-chancelier allemand, Olaf Scholz connaît Emmanuel Macron et d’autres membres du gouvernement français comme Thierry Breton, le commissaire européen, et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Le nouveau couple franco-allemand doit déjà faire face à des enjeux internationaux importants comme l’Ukraine, dont l'est du pays est menacé d’invasion par la Russie.