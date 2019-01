Désintox. Non, le traité d\'Aix-la-Chapelle ne partagera pas le siège de la France avec l\'Allemagne à l\'ONU.

Dénonçant le fait qu'il n'ait été dévoilé qu'au dernier moment, la présidente du Rassemblement national estime que ce traité va conduire la France à partager son siège au conseil de sécurité de l’ONU :

« On apprend ça trois jours avant que ça soit signé, histoire que personne ne puisse contester le contenu de ce traité. » « Je n’ai pas envie de partager le siège de la France au Conseil de sécurité »

Le traité d’Aix-la-Chapelle est un traité de coopération qui vise à renforcer la relation entre les deux pays et à les « préparer aux défis du XXIème siècle » selon son préambule. Il vient compléter le traité de l’Élysée, signé par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963. Contrairement à ce qu’affirme Marine Le Pen, le traité n’est pas une surprise puisqu’Emmanuel Macron et Angela Merkel avait annoncé dès janvier 2018 la signature d’un nouveau traité franco-allemand.

En ce qui concerne la place de l’Allemagne au conseil de sécurité de l’ONU, il n’est mentionné nulle part dans le nouveau traité qu’elle devra faire chaise commune avec la France. Son article 8 prévoit que les deux états s'engagent à poursuivre leurs efforts pour réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies et fait de l'admission de l'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies « une priorité de la diplomatie franco-allemande ».

Il ne s’agit donc pas d’un fauteuil pour deux, mais d’ajouter un siège pour l’Allemagne.

