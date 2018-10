Des images inédites de la Libération révélées sur les réseaux sociaux

Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la mairie de Nangis (Seine-et-Marne), on y redécouvre la ville, avec une différence : c'était il y a 74 ans. Le 26 août 1944, des militaires allemands fuient. Caméra à la main, un inconnu enregistre une page de l'Histoire en train de se tourner. Une scène de libération parmi d'autres dans une commune de l'Est francilien. "Les Américains sont venus de Melun, on voit les militaires tourner", explique l'un des habitants de Nangis.

"Ils attendaient vraiment les Américains"

En fouillant le grenier de la maison familiale, une habitante a fait la découverte d'une bobine de trois minutes. La débâcle a été filmée dans l'interstice d'une fenêtre, comme si le caméraman avait voulu se mettre à l'abri d'un ennemi en fuite. Le cinéaste est descendu dans la rue qu'une fois les alliés arrivés sur place. "Ils attendaient vraiment les Américains derrière", décrypte celle qui a mis la main sur ce document exceptionnel. Les Allemands avaient donc quitté les lieux à pieds, à vélo, sur une charrette, dissimulés sous des branchages. Les scènes suivantes illustrent la joie de la Libération. Ces images sont à jamais inscrites dans la mémoire des habitants.