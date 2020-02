Brexit : les Britanniques encore divisés

Un décompte en guise de clap de fin. C'est écrit en grand sur l'écran : le Royaume-Uni quitte l'Union européenne après 47 ans d'un mariage tumultueux. Les drapeaux dansent, et au son de l'hymne national, les partisans du Brexit savourent ce moment qu'ils attendaient depuis plus de trois ans. "On est sorti, hourra !", lance un Anglais. A Oxford (Royaume-Uni), samedi 1er février constitue un jour de tristesse pour les anti-Brexit.

Les Écossais veulent leur indépendance

Au bord des larmes, les partisans de l'Union européenne accusent le coup. "Je trouve que c'est très triste, mais j'accepte la situation. En revanche, je me battrai", explique une femme. Décus, mais déterminés à quitter le Royaume-Uni, les Écossais en faveur de l'UE sont revenus dans l'après-midi donner de la voix devant leur Parlement. Armés du drapeau national, ils disent "yes", autrement dit oui à l'indépendance. Dans les rues d’Édimbourg (Écosse), beaucoup redoutent les conséquences sur le commerce, essentiellement tourné vers l'Europe.

Le JT

Les autres sujets du JT