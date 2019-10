Quelles seront les missions de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne ?

Christine Lagarde vient d'être nommée à la tête de la Banque centrale européenne. "C'est être presque l'égal d'un chef d'État auprès des 19 pays de la zone euro", estime le journaliste Viktor Frédéric sur le plateau du 19/20. La Française aura plusieurs missions comme s'assurer de la stabilité des prix, encourager la croissance ou encore gérer la circulation des billets.

Relancer la croissance

La Banque centrale européenne (BCE) doit s'assurer que les autres banques soient capables de faire face à des crises, mais elle protège également les épargnants et garantit jusqu'à 100 000 € de dépôt en cas de défaillance d'une banque. "Pour relancer la consommation et la croissance, la BCE prête de l'argent à votre banque à des taux que l'on appelle 'directeurs', ils sont aujourd'hui proches de zéro, ce qui permet à votre banque d'emprunter presque gratuitement de l'argent et de vous proposer ensuite des taux d'intérêt très bas", conclut Viktor Frédéric.

Le JT

Les autres sujets du JT