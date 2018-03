Pourquoi nos horloges électriques retardent

Deux mois que l'heure n'est plus vraiment l'heure. Impossible de se fier aux horloges électriques. Elles ont accumulé six minutes de retard depuis janvier à cause d'une querelle diplomatique. Toutes les pendules des appareils branchés sur secteur se synchronisent sur la fréquence du courant électrique maintenue théoriquement à 50 Hz dans tous les pays européens.

Le chantage du Kosovo

Problème : aujourd'hui, elle est en moyenne de 49,996 Hz, quatre millièmes qui dérèglent les horloges de quatre millions de foyers. Normalement, chaque pays injecte une partie de sa production dans un réseau européen interconnecté. Mais le Kosovo a décidé de baisser massivement son apport d'électricité pour faire pression sur l'UE et intégrer le réseau des gestionnaires d'énergie très influent à Bruxelles. Des négociations sont en cours, mais pour remettre les pendules à l'heure, il faudra attendre quelques semaines.

