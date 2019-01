Portugal : le sportif paralympique qui apprend aux jeunes à se battre

"Je peux dire que je suis plus heureux étant aveugle que lorsque je voyais avant". Jorge Pina perd la vue en 2006. Il est alors boxeur international. Depuis 2011, il enseigne la boxe à des enfants du quartier Alfredo-Bensaude à Lisbonne (Portugal), un quartier défavorisé.

Rêve paralympique

"Avant d'être aveugle, j'étais égoïste, je ne valorisais pas les choses simples que je valorise aujourd'hui, en fait j'ai plus gagné que perdu. Moi aussi j'ai été un jeune des quartiers difficiles, j'ai été un jeune à problème, notamment à cause de la drogue et de la violence, confie-t-il. C'est pour cela que je me suis dit que je pouvais utiliser la boxe pour aider ces gamins en m'inspirant de mon histoire, et faire d'eux des champions, pas forcément dans la lutte ou le combat, mais des champions dans leur vie".

Jorge Pina, Portugais d'origine cap-verdienne âgé de 42 ans, est aussi marathonien paralympique. Il espère briller aux JO de Tokyo en 2020.