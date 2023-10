Portugal : le salaire minimum sera augmenté en janvier de 7,9% pour contrer les effets de l'inflation

Le pays ibérique devrait connaître une inflation de 5,4% sur l'ensemble de l'année 2023, après une hausse des prix de 7,8% l'an dernier.

Le salaire minimum au Portugal sera augmenté à partir de janvier de 7,9%, de 760 à 820 euros sur 14 mois, selon un accord signé samedi 7 octobre par le gouvernement et une partie des syndicats et des représentants du patronat. "Cet accord entérine des hausses de salaire et améliore la compétitivité de l'économie portugaise", s'est félicité le Premier ministre socialiste Antonio Costa, en soulignant qu'il s'agissait de la plus forte hausse annuelle du salaire minimum jamais observée.

Au Portugal les salariés touchent leur salaire mensuel 14 fois, avec un 13e salaire à Noël et un 14e lors des vacances d'été. Selon les prévisions publiées la semaine dernière par la Banque du Portugal, le pays ibérique devrait connaître une inflation de 5,4% sur l'ensemble de l'année 2023, après une hausse des prix de 7,8% l'an dernier. Le document a été souscrit par la confédération syndicale UGT, plus modérée et proche du Parti socialiste, mais pas par la confédération majoritaire CGTP, historiquement proche du Parti communiste.