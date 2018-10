Plastique : en finir avec les gobelets à la machine à café

Chaque seconde, 150 gobelets en plastique finissent à la poubelle, et la plupart ne servent que le temps d'un café. Un gaspillage auquel beaucoup de travailleurs participent malgré eux, car la machine à café ne propose rien d'autre. En attendant que les fabricants proposent des distributeurs plus écologiques, certains ont une astuce bien rodée pour éviter le gaspillage et se dirigent vers la machine avec leurs propres gobelets.

Des gobelets 100% carton

En 2020, la France prévoit d'interdire la vente de gobelets plastiques. Cette interdiction ne concernera pas les distributeurs automatiques. Pourtant certaines entreprises innovent déjà et créent des récipients jetables 100% en carton. Cette usine investit dans la recherche pour que les couvercles en plastique qui recouvrent habituellement les gobelets en carton soient fabriqués avec de la fibre de papier.

Le JT

