On passe à l'heure d'hiver ce week-end, peut-être pour la dernière fois

A 3 heures du matin, il sera de nouveau 2 heures. La France et les autres pays de l'Union européenne passent à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre. N'oubliez donc pas de reculer vos montres, horloges et réveils d'une heure. Pour les ordinateurs et les smartphones connectés à internet, en revanche, le réglage sera automatique.

Ce changement d'heure, qui intervient tous les six mois, pourrait bien être l'un des derniers. En effet, la Commission européenne souhaite mettre fin à ce système de changement d'heure. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a présenté mi-septembre cette proposition, qui doit désormais être adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE (l'instance regroupant les Etats membres) pour devenir effective.

Heure d'hiver ou heure d'été : la France doit choisir

La Commission européenne demande aux pays de l'UE de transmettre leur choix d'ici la fin avril 2019 au plus tard. Si le calendrier proposé par Bruxelles est respecté, le changement d'heure du 31 mars 2019 serait ainsi le dernier passage obligatoire à l'heure d'été. Les pays souhaitant revenir de façon permanente à l'heure d'hiver auront ensuite la possibilité de basculer une dernière fois sur le 27 octobre 2019, après quoi les changements pour motifs saisonniers ne seront plus possibles.

Le choix de la France n'est pour le moment pas arrêté. Vendredi sur France 2, le ministre de la Transition écologique François de Rugy s'est dit favorable à "réduire" l'écart avec l'heure naturelle du soleil, c'est-à-dire à l'heure d'hiver. Mais "il faut discuter pour voir les voir effets concrets sur la vie quotidienne et sur les dépenses d'énergie", a-t-il nuancé.