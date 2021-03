Une centaine de migrants secourus au large de la Libye par SOS Méditerranée

L'équipe de l'Ocean Viking, navire-ambulance de SOS Méditerranée, a secouru samedi 20 mars 106 personnes, dont des mineurs au large de la Libye, a annoncé l'ONG française. L'opération de secours s'est déroulée à 34 milles marins (63 kilomètres) des côtes libyennes auprès d'une "embarcation pneumatique en détresse", a tweeté l'association.

Today, #OceanViking rescued 106 children, women & men from an overcrowded rubber boat in distress in international waters, 34 NM off #Libya.



One person fell unconscious, was evacuated to the ship and is recovering. Several survivors were in a state of strong emotional distress. pic.twitter.com/iFxXq8trBO