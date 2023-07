Reportage "Mon corps ne réagit pas comme je voudrais" : traumatisés par leur traversée de la Méditerranée, ces migrants apprennent à nager avec des bénévoles

Dans les Pyrénées-Orientales, l'association perpignanaise Welcome 66 dispense des cours de natation à des migrants sur une plage de Canet-en-Roussillon. Pour ces jeunes, évoluer dans l'eau reste très difficile.

Malgré les vagues renforcées par le vent, un petit groupe de six jeunes hommes progresse dans l’eau plutôt rapidement au large de la plage de Canet-en-Roussillon. S'ils sont désormais mouillés jusqu’aux épaules, leur premier exercice est de mettre la tête sous l’eau. Tahin, un jeune Malgache ne s'aventure pas trop loin. "J'ai peur de la profondeur et je panique assez facilement dans l'eau. C'est encore une peur donc mon corps ne réagit pas comme je voudrais", décrit-il.

>> Le nombre de migrants qui traversent la Méditerranée vers l’Union européenne a doublé en 2023

Pour vaincre la peur de l'eau liée aux traumatismes de traversée périlleuse en Méditerranée, des migrants apprennent à nager, en France. L'association Welcome 66 leur prodigue ces cours à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan.

"J'ai perdu deux amis"

Ces jeunes ont une peur de l’eau parce qu’ils ne savent pas nager et que certains doivent gérer des traumatismes. La mer reste encore synonyme de danger pour Abdurrahman, originaire de Somalie. "Le premier jour où je suis allé à la plage, j'ai perdu deux amis, raconte-t-il. Les conditions dans l'eau et la mer n'étaient pas favorables à ce moment-là, c'est pour ça que j'avais peur et que je n'aime pas aller loin, uniquement jusqu'au milieu du corps".

Les cours sont dispensés par Delphine, une ancienne maitre-nageuse. Elle intervient depuis 2022 pour l’association Welcome 66. À force de conseils, Delphine désacralise la mer et prodigue les bases de la natation : "L'intérêt, c'est qu'ils repartent tous de ces cours en sachant se déplacer de manière sécurisée. Pour certains, on est étonnés de voir qu'on arrive à avoir des nageurs".

L'association perpignanaise donnent des cours de natation à des migrants tous les mardis. (WILLY MOREAU / RADIOFRANCE)

Sur la plage, Corinne Grillet, la fondatrice de l’association, regarde ces jeunes improviser des mouvements de crawl et surtout, s’amuser. Elle voit bien les progrès. "Toute l'année, on fait des randonnées, on a l'occasion de s'approcher de la mer et on voit bien les réactions qu'ils ont. On s'est dit que c'était vraiment dommage que tous ces jeunes, qui vivent près de la Méditerranée, aient peur de la mer. Et c'est bien de voir qu'ils se jettent à l'eau malgré les vagues. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu imaginer cela il y a quelque temps encore...", glisse-t-elle.

L’association perpignanaise, tributaire de la météo, aimerait donner ses cours dans une piscine, mais faute d’autorisation de la mairie de Perpignan, Rassemblement National, le groupe continuera à se donner rendez-vous tous les mardis sur la plage.