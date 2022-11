Ocean Viking : "Il y a une rupture de confiance" avec l'Italie, déclare Laurence Boone

"Il y a une rupture de confiance" avec l'Italie, a déclaré Laurence Boone, secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, vendredi 11 novembre sur franceinfo, alors que le navire humanitaire Ocean Viking est arrivé au port militaire de Toulon avec à son bord 230 migrants secourus en Méditerranée. "Il y a eu une décision unilatérale qui met des vies en danger. On peut se poser la question d'une instrumentalisation de ces vies humaines", a-t-elle pointé.

Laurence Boone explique que le France "a dialogué plusieurs jours" avec l'Italie en lui rappelant "le droit international" et "le mécanisme européen de relocalisation des demandeurs d'asile".

"Plus de la majorité des pays européens se sont mis d'accord cet été pour dire qu'effectivement, les migrants sont dans une situation très embêtante. On s'est mis d'accord pour résoudre ça en Européens."

Le mécanisme trouvé consiste à répartir sur le territoire européen les réfugiés arrivés dans un pays et à aider financièrement les pays qui les accueillent.

La France suspend l’accueil de 3500 migrants venus d’Italie ➡️ “C’est important, on marque le coup. On ferme nos frontières intérieures avec l’Italie, donc des contrôles plus resserrés”, rappelle la secrétaire d’Etat. “On n’en a pas encore discuté avec d’autres pays européens” pic.twitter.com/AXZAhcdUYn