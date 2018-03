"Nous sommes inquiets, mais pas surpris" : les ONG d’aide aux migrants en Méditerranée craignent un désengagement des autorités italiennes

Les ONG qui aident les migrants en Méditerranée, notamment avec l'Aquarius, que l'on surnomme "l'ambulance des mers", regardent, inquiètes, la situation électorale italienne.

"On suivra les ordres des autorités maritimes italiennes quelle que soit la majorité qui se dégage des urnes", explique désabusé Francis Vallat, le président de SOS Méditerranée. Cette ONG vient en aide aux migrants en Méditerranée, notamment grâce à l’Aquarius, le bateau qui les secourt en mer. "Nous sommes inquiets, mais pas surpris, poursuit-il. La crise migratoire a été l’un des points les plus importants de la campagne électorale italienne : cela provient du fait que l’Italie a été laissée seule, malgré son appel à la solidarité des autres États européens."

Il y a eu une sorte de politique de l’autruche et l’on comprend que cela soit assez insupportable pour l’ItalieFrancis Vallat, SOS Méditerranéefranceinfo

La Ligue d'extrême droite et les populistes du Mouvement 5 étoiles ont tous les deux revendiqué lundi 5 mars le droit de gouverner. Aucune majorité claire n'est sortie des urnes mais les formations extrême et populiste sortent renforcées du scrutin. Les ONG, elles, sont inquiètes : faute de stratégie globale européenne, l'Italie a déjà durci le ton l'an dernier, leur demandant de signer un code de bonne conduite puis aux autres pays européens d'ouvrir leurs ports aux bateaux humanitaires.

"Il ne faut pas craindre une interdiction des ports italiens", espère Fabienne Lassalle de SOS Méditerranée. "Ce serait contraire au droit maritime international. Mais rien n’est à exclure. Nous craignons un durcissement, et une complexification dans nos opérations de sauvetage."

On sent un désengagement des autorités, y compris maritimes italiennes, sur la coordination, d’où une intervention plus forte des garde-côtes libyensFabienne Lassalle, SOS Méditerranéefranceinfo

Les garde-côtes ont, ce week-end, une nouvelle fois repoussé l'Aquarius et reconduit en Libye un canot en détresse situé dans les eaux internationales. Refouler vers un pays non sûr est une violation des droits humains, rappellent les ONG. Ce week-end, 72 personnes ont été sauvées par l'Aquarius et 21 se sont noyées. En deux ans d'opérations, l'Aquarius de SOS Méditerranée a sauvé 27 000 vies. Depuis le début de l'année, 2 731 migrants venus de Libye sont arrivés en Italie depuis le début de l'année (119 000 en 2017).