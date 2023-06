Naufrage d'un bateau de migrants en Grèce : l'intervention des garde-côtes grecs en question

Après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin, le bilan officiel est toujours de 78 morts, jeudi. Les premiers témoignages jettent le trouble sur l'intervention des garde-côtes grecs.

Le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin, a fait 78 morts selon le bilan officiel. Le navire, un vieux bateau de pêche, était surchargé. Certains témoignages évoquent plus de 700 personnes à bord. Le navire était parti de Libye, six jours plus tôt, pour rejoindre l'Italie. C'est vers 1h40, mercredi, que son moteur est tombé en panne. Les garde-côtes grecs étaient alors à proximité, en surveillance. Ils ont vu le bateau chavirer 20 minutes plus tard.



Un remorquage évoqué par les survivants

Que s'est-il passé entre la panne et le naufrage ? Les premiers témoignages sont troublants. "Les survivants nous disent que le bateau a chaviré alors qu'il faisait l'objet d'une manœuvre où il était tiré par les garde-côtes helléniques. Ils nous disent qu'il était tiré non pas vers les côtes grecques, mais en dehors de la zone de secours en mer grecque", rapporte Vincent Cochetel, de HCR Méditerranée occidentale et centrale. Un remorquage qui n'a jamais été évoqué par les autorités grecques. Selon la police des frontières européennes, qui a survolé le bateau, les migrants n'ont jamais demandé d'aide avant de se retrouver en panne.