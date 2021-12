Migrants : plus de 400 migrants secourus en Méditerranée et en mer Egée depuis mercredi

Alors que les tentatives de passage se multiplient, les autorités et ONG qui portent secours en Méditerranée recensent 406 personnes secourues depuis mercredi, au large de la Libye, de la Tunisie et de la Grèce, ainsi que des dizaines de morts et de personnes portées disparues.

Déjà trois opérations de sauvetage en deux jours. L'ONG allemande Sea-Watch a annoncé samedi 25 décembre avoir secouru en tout plus de 270 migrants en Méditerranée centrale. Son navire, le "Sea Watch 3", qui navigue au large des côtes libyennes depuis novembre 2017 et y recherche activement des bateaux en détresse, a porté assistance à deux bateaux gonflables pendant la nuit et tôt le matin du samedi de Noël, a annoncé l'ONG sur son compte Twitter. Il y avait environ 100 et 80 personnes à bord de ces deux canots pneumatiques surpeuplés qui ont été secourus à environ 38 milles marins des côtes libyennes, a précisé un porte-parole.

L'équipage du Sea Watch s'occupe désormais d'environ 270 migrants au total, après un premier sauvetage vendredi matin de 93 migrants qui se trouvaient dans les eaux internationales au sud de l'île italienne de Lampedusa. Mais alors que les tentatives de passage dans des conditions toujours plus dangereuses se multiplient, les autorités et ONG qui portent secours en Méditerranée recensent 406 personnes secourus depuis mercredi, au large de la Libye, de la Tunisie et de la Grèce, ainsi que des dizaines de morts et de personnes portées disparues.

76 personnes secourues au large de la Tunisie depuis jeudi

Toujours en Méditerranée, quarante-huit migrants tentant de rallier clandestinement l'Europe depuis la Libye à bord d'une embarcation de fortune, ont été secourus samedi au large de la côte sud-est de la Tunisie, cette fois par le Croissant-Rouge tunisien. Après une panne de leur embarcation, ces migrants, dont 15 Maliens, 15 Syriens et 4 Egyptiens, ont été interceptés et secourus par la garde-côte tunisienne au large de Zarzis, a précisé un responsable de l'ONG pour le sud de la Tunisie. Ils ont été conduits au port d'El-Ketef dans la zone de Ben Guerdane (sud) avant d'être transférés vers trois foyers de l'Organisation internationale de migrants (OIM) à Tataouine, Medenine et Zarzis, a-t-il ajouté.

Jeudi, une unité militaire maritime tunisienne avait secouru 28 migrants âgés entre 14 et 33 ans au large de Zarzis.

Au moins 30 morts en mer Egée depuis mercredi

Enfin, plus à l'est, en mer Egée, les garde-côtes grecs étaient à la recherche samedi de survivants après le naufrage d'un nouveau bateau chargé de migrants, qui a porté le bilan de ces accidents à répétition cette semaine à au moins 30 morts. Tard vendredi, les garde-côtes ont récupéré les corps de 16 migrants -12 hommes, trois femmes et un bébé- et secouru 63 autres qui se trouvaient à bord d'un bateau ayant fait naufrage près de l'île de Paros. Selon les survivants, quelque 80 migrants se trouvaient sur cette embarcation.

Ce dernier drame, le troisième depuis mercredi, porte à au moins trente le nombre de migrants ayant péri cette semaine en tentant de joindre l'Europe par cette voie, la multiplication de ces incidents inquiétant les autorités grecques. "Ces jours-ci, l'activité criminelle des passeurs, qui sont indifférents à la vie humaine, s'est intensifiée, entassant des dizaines de personnes en détresse, sans gilets de sauvetage, sur des bateaux qui ne répondent même pas aux normes de sécurité de base", avait affirmé tard vendredi Giannis Plakiotakis, le ministre des Affaires maritimes. Il avait par ailleurs accusé la Turquie voisine, "qui laisse les passeurs agir en toute impunité".