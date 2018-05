Italie : le gouvernement veut expulser 500 000 migrants en un an

Des milliers de migrants qui échouent chaque année en Italie : ce sont les images que le nouveau gouvernement italien ne veut plus jamais voir. La question migratoire, Matteo Salvini, chef de l'extrême droite italienne et partenaire de la nouvelle coalition, en a fait pendant la campagne son principal combat. Il souhaite, par la manière forte, expulser les 500 000 clandestins d'Italie, durcir les conditions d'asile, diminuer drastiquement le budget d'accueil et démanteler les camps de Roms.

Un délai irréaliste pour de telles ambitions

Dans les rues de la capitale, les Italiens se disent fatigués que leur pays soit la principale porte d'entrée des migrants en Europe. Mais le nouveau gouvernement italien pourra-t-il réellement expulser rapidement ces dizaines et dizaines de milliers de personnes en situation irrégulière ? L'an dernier, l'Italie en a expulsé 6 500. Même en quadruplant ce chiffre annuel, il faudrait plus de 20 ans à l'Italie pour expulser plus de 500 000 migrants.

Côté politique, Giuseppe Conte, un professeur de droit de 54 ans strictement inconnu des Italiens, pourrait être le nouveau chef du gouvernement transalpin. Son choix est le fruit du compromis trouvé par les deux responsables du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue, alliés contre-nature du gouvernement, Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Demain, mardi 22 mai, le président italien devrait confirmer cette nomination. Il a le choix entre privilégier cette personnalité effacée, ou bien nommer quelqu'un de plus en vue afin de contrebalancer le pouvoir de deux poids lourds pressentis au gouvernement, Matteo Salvini, pressenti à l'Intérieur, et Luigi Di Maio, à un grand ministère de l'Économie et du Travail.