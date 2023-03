Eurozapping : l’Italie durcit les peines pour les passeurs de migrants

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du jeudi 9 mars.

En Italie, le Conseil des ministres se délocalise en Calabre. Le gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni s’est réuni dans le village de Cutro, non loin du lieu où ont péri 72 personnes après le naufrage d’un navire de migrants. Après l’émotion suscitée par le drame, le Conseil des ministres à approuver, jeudi 9 mars, un décret durcissant considérablement les peines pour les passeurs de migrants.

La Tchéquie a un nouveau président

La Tchéquie a un nouveau président. Petr Pavel est un ancien militaire revenu à la vie civile. Élu en janvier, cet ancien général de l’OTAN, aux convictions très pro-occidentales, a prêté serment. “La Tchéquie est un pays de taille moyenne mais l’exemple de l’Ukraine nous a montré que la détermination est plus forte que l’avantage et la force d’un agresseur”, a déclaré le président. Les crèches pour enfants deviennent inabordables au Royaume-Uni. Selon une étude, le coût d’un enfant en crèche avoisine les 15 000 £ par an. Certains parents ont renoncé à travailler pour s’occuper de leurs enfants.